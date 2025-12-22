介護保険制度は、介護が必要となった高齢の方が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、2000年に創設された公的保険制度です。高齢化が進むなか、家族だけで介護を担うことが難しくなり、社会全体で支え合う仕組みが求められました。介護保険制度は、65歳以上の方や、特定の病気によって40歳以上65歳未満で介護が必要になった方が、要介護認定を受けることで各種サービスを利用できます。介護を受ける方だけでなく、その家族