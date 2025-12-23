韓国で無免許かつ酒気帯びの状態でタクシーを盗み、物損事故まで起こした10代の男が検察に送致された。【画像】ベンツで泥酔運転→死亡事故起こした韓国美女DJ12月22日、警察によると、大田屯山（テジョン・トゥンサン）警察署は、道路交通法違反（無免許運転・飲酒運転）および窃盗などの疑いが持たれている男A氏（19）を、身柄を拘束したまま検察に送致した。A氏は、10月24日未明、大田市西区葛馬洞（カルマドン）でタクシーを盗