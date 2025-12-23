File.? 『餃子の王将』社長射殺事件’13年12月19日発生 京都府 京都市実行犯と目される男の法廷戦略と別の容疑者の存在取材・文：甚野博則「何が無罪や！工藤会が何やぁ！」京都地裁の大法廷に響き渡る怒号と嗚咽(おえつ)。11月26日に開かれた「餃子の王将社長射殺事件」の初公判は波乱の幕開けとなった。傍聴していた被害者の娘が裁判官の制止を無視して叫び、一時休廷する事態になったのだ。「餃子の王将」運営会社の大東隆行