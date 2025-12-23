夫婦は平等。いい考えですが、行き過ぎた平等主義は時にトラブルを招くようです。筆者の知人Aさんは結婚するときに、夫と生活費は折半と約束しました。夫婦で納得して決めたルールでしたが、Aさんの妊娠によって2人のバランスは崩れてしまいました。妊娠しても融通が効かず「平等」の本当の意味を見失ってしまった夫に、追い詰められていくAさんを救ってくれたのは意外な人物でした。 結婚のルール、生活費は折半