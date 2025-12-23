漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」で優勝した漫才コンビ・たくろうが22日、2人が拠点とする大阪・よしもと漫才劇場に凱旋（がいせん）し、ライブ出演した。出番後の囲み取材で、来年のM-1出場について「出ません」と改めて否定した。 【写真】ほとんど寝てないたくろう疲労困憊もトロフィーを手に笑顔 全国的には無名のダークホースから一夜にして人生を変えた2人。昨年は令和ロマンが前人未到の連