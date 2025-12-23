日焼けサロンの中には「日焼けマシンのランプは日光より安全」などと説明しているサロンも存在します。そんな中、ノースウェスタン大学やカリフォルニア大学サンフランシスコ校の共同研究によって、日焼けマシンを使用することで皮膚がんのリスクが2.85倍に増加することが明かされました。また、DNA解析によって日焼けマシンが日光より広範囲のDNA損傷を引き起こすことも突き止められています。Molecular effects of indoor tannin