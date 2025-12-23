２１日の「Ｍー１グランプリ」で頂点に立った漫才コンビ「たくろう」は２２日、朝からテレビ番組に相次いで出演するなど多忙な一日を過ごした。「やよい軒でおかわりしているジョージ」「ヤフーで天気予報を見ているジョージ」「（人呼んで世界に誇る）トヨタ自動車」など、たくろう・赤木のボケには登場した企業はＸなどで優勝を祝福した。ＬＩＮＥヤフーの川邊健太郎会長は優勝決定直後に「たくろうさん！Ｙａｈｏｏ！で天気