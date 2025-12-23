サッカー・フランス１部リーグのモナコは２２日、日本代表ＭＦの南野拓実が前日に負ったけがについて、左膝の前十字靱帯断裂と診断されたと発表した。通常、復帰までに半年以上が必要となり、来年６〜７月のワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会に回復が間に合うか心配される。南野は２１日、フランス杯のオセール戦で相手にタックルを仕掛けた際、膝を痛めて倒れ込み交代。担架に乗ってピッチから出た後は、病院に搬送されていた