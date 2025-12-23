世界40か国以上で読まれ、日本国内では累計30万部を突破した『マップス新・世界図絵』（以下『マップス』）。大判の紙面いっぱいに国や文化、自然や生きものを描き込み、子どもから大人までを魅了し続けるこの大型ビジュアルブックを日本に届けた編集者がいる。徳間書店・児童書編集部の田代翠氏だ。大学院で進路に迷っていた20代のある日、神保町の古本屋でふと手に取った一冊の児童文学。それが、自分の原点にあった“読書の