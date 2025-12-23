運行開始以来ダイヤもほぼそのまま寝台特急東京〜高松間を走る寝台特急「サンライズ瀬戸」は、1998（平成10）年のデビュー以来27年間走り続けており、その間ダイヤも大差ないという、JR特急でも珍しい列車です。ただ、小さな変化はあります。その一つが延長運転です。【写真】結構快適だぞ！ これが「サンライズ瀬戸」の車内です最初に延長運転されたのは、1999（平成11）年。このときは、高松到着後に折り返して松山に向かう