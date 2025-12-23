現在、中央教育審議会で検討されている次の「学習指導要領」において“多様性の包摂” が重要視されています。多様性の包摂、ここでいう「多様性」は何を指すのでしょうか。2023年にもインクルーシブ教育について伺ったノートルダム清心女子大学准教授／インクルーシブ教育研究センター長の青山新吾氏に、改めてインクルーシブ教育の最新事情をインタビュー。前編では、日本におけるインクルーシブ教育の現状とその価値についてお