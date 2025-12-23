【ニューヨーク共同】週明け22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比75銭円高ドル安の1ドル＝156円95銭〜157円05銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1754〜64ドル、184円57〜67銭。急激な円安ドル高を防ぐために日本政府・日銀が為替介入を実施する可能性が警戒されて、ドルが売られ円が買われた。