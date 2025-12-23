交通費や宿泊費に10万円 贈与税の対象ではないことが多いファイナンシャルフィールド

交通費や宿泊費に10万円 贈与税の対象ではないことが多い

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 正月帰省する際、両親から10万円をもらっている場合について筆者が解説
  • 生活費や教育費は課税対象外と明確にされており、贈与税の心配は不要
  • 生活費の援助は非課税に該当し、国税庁が明記している基準にあてはめるそう
記事を読む

