新疆ウイグル自治区の新鮮な羊の肉を炭火で焼いた「羊肉串」。口の中にほんのり肉汁が広がるが、不思議と脂っこくない。羊の肉の臭みは全く感じない＝2021年5月、広州、奥寺淳撮影 炭火に肉汁がしたたり落ち、白煙が立ち上る。食欲をそそる香辛料のにおいに、ビールがとまらない――。中国の絶品B級グルメ「羊肉串（ヤンロウチョワン）」。中国・広州で思う存分、食べ歩いた記者のレポートを要点解説でつまみ食い！