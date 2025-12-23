今回、Ray WEB編集部はブラックバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はテレアポのバイトを始めました。仕事も順調にこなしていく彼女でしたが、徐々に会社内のブラックさが明らかとなっていき……？パワハラのようなやりとりを見てしまい、焦る主人公。果たして主人公は、無事にこのバイトを続けることができるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：たなライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖