実業家のイーロン・マスクが今後10年で巨万の富を得る契約を結び、話題になっている。これまでの10年がトランプ大統領を中心とする「トランピズムの時代」だったとすれば、これからの10年は差し詰め「マスキズムの時代」に突入するだろう。では、彼は何を目論むのか？『株主と150兆円「破格の契約」…世界は「トランプの時代」から「イーロン・マスクの時代」へと移ると言えるワケ』より続く。「ダークMAGA」の到来マスクの描くテ