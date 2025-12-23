メゾンの象徴として愛され続ける「レディ ディオール」が、2026年春夏コレクションに向けて新たな表情をまとい登場します。クリエイティブディレクター、ジョナサン・アンダーソンが込めたのは、幸運やお守りを思わせるモチーフと、メゾンに受け継がれるエレガンス。ディオールらしい洗練と遊び心が響き合う新作は、持つだけで心まで前向きにしてくれる存在です♡ 幸運を象徴するクロー