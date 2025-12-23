独学で洋裁を始めた新婦が、結婚式に向けてウエディングドレスを制作した動画に反響があり、「これは神の領域！」「世界中で一着だけの特別なウエディングドレス。うっとりしちゃいます」「何事においてもガチ勢ってかっこいいよなぁ…」など称賛の声が相次いでいる。投稿者の「縫いログ」さん（@do_me26）に、制作の裏側や洋裁のルーツについて話を聞いた。【写真】新婦の手作り“ウエディングドレス”、完成形は…？■洋裁歴８