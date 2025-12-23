中国メディアの参考消息は19日、台湾について「来年の経済成長率が半減する可能性に懸念」とする記事を掲載した。記事によると、台湾当局は、2026年の台湾の経済成長率が3．54％となり、今年の予測値である7．37％からほぼ半減するとの見通しを発表した。成長の勢いが明らかに鈍化し、来年の経済見通しに対する懸念が高まっている。台湾当局の経済部門責任者、龔明鑫氏は15日、イベント出席前のインタビューで、来年の