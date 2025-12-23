フロリダ州の私邸「マールアラーゴ」で黄金艦隊の「トランプ級艦艇」のイメージ図を披露するトランプ大統領＝22日、パームビーチ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、大型艦2隻を建造する計画を承認すると発表した。米国史上最大で最強の戦力を持つと主張、最終的には20〜25隻を完成させるとし「黄金艦隊」と呼んだ。南部フロリダ州の私邸マールアラーゴでヘグセス国防長官らと記者会見した。米紙ウォール