全日本プロレスは２２日までに公式ＷＥＢなどで大みそかの３１日に代々木第二体育館で開催する「ゼンニチ大晦日２０２５」の「リングサイド席」が完売したことを発表した。「ゼンニチ大晦日２０２５」は、最前列のプレミアムシート（３万円）、２列目のスペシャルリングサイド（２万円）、リングサイド（１万円）に加え、１階スタンド席（７０００円）も完売している。さらにアリーナ指定席（７０００円）が「残りわずか」と