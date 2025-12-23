元テニス選手のアンナ・クルニコワさん（４４）が２２日（日本時間２３日）、自身のＳＮＳでパートナーの歌手エンリケ・イグレシアス（５０）との間の第４子出産を発表した。インスタグラムで「ＭｙＳｕｎｓｈｉｎｅ１２．１７．２０２５」と記載。１２月１７日に誕生したことを伝え、新生児の写真をアップした。クルニコワさんはロシア・出身。１９９６年の全米オープンで、１５歳で４大大会にデビュー。ＷＴＡツアーで