9:30豪中銀議事録（12月9日開催分） 14:00日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」 24日3:00米5年債入札（700億ドル） 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル） 3:30カナダ中銀議事録（12月10日開催分） ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更することがあります