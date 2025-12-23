プレミアリーグ 25/26の第17節 フラムとノッティンガム・フォレストの試合が、12月23日05:00にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはラウル・ヒメネス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF