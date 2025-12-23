23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント高の3410.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3506.01ポイントボリンジャーバンド3σ 3456.99ポイントボリンジャーバンド2σ 3410.50ポイント23日夜間取引終値 3407.98ポイントボリンジャーバンド1σ 3405.17ポイント22日TOPIX現物終値 3394.25ポイント一目均衡表・転換