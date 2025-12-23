大阪府警捜査４課の警察官２人が捜索中に捜査対象だった男性らに暴行したとして逮捕、起訴された事件で、大阪地検が、同課の別の警察官４人も暴行に関与したとして、特別公務員暴行陵虐罪で在宅起訴していたことが、捜査関係者への取材でわかった。１１日付。現場には２０人以上の捜査員がおり、起訴されたのは計６人に上った。府警は調査を続けている。府警によると、捜査４課は７月１５日、大阪市内のビル一室のレンタルオフ