2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、國學院大學は10年連続19回目の出場となります。2001年の第77回大会に初出場して以来、過去18回出場。最高成績3位を誇ります。誰がエース？ 指揮官も総合力は“過去一番”初優勝を目指した前回大会。往路は6位で青山学院大学とは5分以上の差をつけられました。復路7区では辻原輝選手が意地の快走。さらにアンカー10区で吉田蔵之介選手が区間3位で追い上げも総合3位。