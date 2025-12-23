【カイロ共同】シリア北部アレッポで22日、暫定政府の治安部隊とクルド人勢力主体の民兵組織シリア民主軍（SDF）が衝突し、暫定政府によると2人が死亡、10人以上が負傷した。SDFはシリア北東部を実効支配し、アレッポにも拠点がある。暫定政府とSDFは今年3月、部隊などの統合で合意したが、詳細で折り合えず、散発的な交戦が起きている。合意に基づく統合の期限は今年末とされ、年内に協議に進展がなければ緊張が激化する恐れ