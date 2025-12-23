冬の風物詩であるサンタクロースの衣装は、女性が着ても可愛いもの。今回はアイドルやグラドル、女子アナなど、美女有名人たちがSNSで披露したキュートすぎるサンタコスショットを紹介していく。【写真】キュートな女性有名人のサンタコスを一気見（15枚）■諸橋沙夏指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEのメンバーである諸橋沙夏は「年内最後の対面お話し会、アリガトー！！！いつも幸せにしてくれてありがとう!