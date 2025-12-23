幼稚園の帰り道、娘が何度も背後を気にして振り返る様子に、筆者の元同僚のAさんは最初「友達を待っているのかな」と深く考えていませんでした。しかし、幼いころから霊的なものを感じやすかったAさんは、娘にも同じ感覚があるのではと薄々感じていました。帰宅すると、娘の様子はさらにおかしくなっており、Aさんは胸騒ぎを覚え……。 娘の霊感