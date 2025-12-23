俳優の高杉真宙と女優の波瑠が結婚したことが23日、分かった。同日、それぞれのインスタグラムで発表。「お世話になっている皆さまへ」として文書を公開した。2人はドラマ「わたしのお嫁くん」で共演している。 【写真】ファンも大喜び！美しい～ウェディングドレス姿 【全文】 関係者の皆様 いつも応扱してくださっている皆様 私ごとで大変恐縮ではありますが、 この度私たち、高杉真由と波瑠は結婚する運び