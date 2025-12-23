タレントのモト冬樹（74）が22日、自身のブログを更新。3カ月前から続く強いめまいの原因を探るべく、病院に行ったことを明かした。 【写真】原因がわかり、ホッとした表情のモト冬樹 モトは「3ヶ月くらい前にすごい回転するような目眩に襲われ 吐き気と汗もすごくて、、」と体調不良だったことを告白。頭痛は30分ほどで治まったため、その時は病院には行かなかったが「その後一週間に1、2回目眩がするようになって」と高頻