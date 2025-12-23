米国の首都ワシントンD.C.を代表する文化芸術公演場「ケネディ・センター」の名称を「トランプ―ケネディ・センター」に変更することが決定されてからわずか1日後の19日（現地時間）、建物外壁に「ドナルド・J・トランプ」という文字が刻まれた。ケネディ家が「つるはしでその文字を削り落とす」と強く反発する中、名称変更をめぐっては「超法規的決定」「越権行為」だとの批判も起き、論争が激しくなっている。発端は18日、トラン