『スガモプリズン占領下の「異空間」』（内海愛子 著）岩波新書本書は昭和20年8月15日に始まる、「戦犯たちの戦後史」である。それも、戦争指導者であったA級戦犯よりも、捕虜を虐待したなどの罪に問われたBC級の軍人たちに頁が割かれる。絞首刑になった東條英機など「A級戦犯」たちは、社会的地位が高かったのでよく知られている。しかし数では、BC級戦犯のほうが圧倒的に多い。A級戦犯容疑者として逮捕されたのは100名前後