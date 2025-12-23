笠岡バイパス間もなく延伸開通！岡山県で国道2号「笠岡バイパス」の部分開通に向けた工事が佳境を迎えています。2025年度内の延伸へ向け、12月23日には完成した橋へ園児が寄せ書きなどを行うイベントも行われます。【ブツ切り解消！】これが延伸する「笠岡バイパス」です！（地図／写真）笠岡バイパスは笠岡市西大島新田から「笠岡湾干拓地」を貫く7.6kmの道路で、現在は干拓地内4.5kmの側道部のみ、前後がブツ切りとなった形で