トラベロカは、グアム政府観光局が主催する「GOGO GUAM Hafa Adai Campaign 2026」の一環として、「トラベロカ グアム キャンペーン」を12月17日から2026年1月12日まで実施する。グアム行き航空券とグアム島内の対象ホテルを予約した人に対し、複数航空会社の割引やホテル代金の半額相当クーポン、現地電子クーポン、空港ラウンジ利用券を提供する。航空券はユナイテッド航空が5,000円引き、ティーウェイ航空が最大30％引きとなる