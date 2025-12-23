●今朝も厳しい冷え込み。これから外に出る方は入念な防寒対策を●日中は洗濯日和の晴天。日ざしの温もりもしっかりと感じられそう●あす24日(水)クリスマスイブは、雪ではなく雨が降ったり止んだり＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう23日(火)午前6時30分現在の気温です。昨夜も非常によく晴れたことで、放射冷却による底冷えが強くなりました。山間部を中心に、0度を下回る厳しい冷え込みになっています。これから外に出る方は防寒対