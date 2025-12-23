真の狙いは「日本封じ込め」？高市早苗首相と岡田克也衆院議員の台湾有事に関する質疑に端を発する日中の対立は長期化の様相を呈しています。前編『軍事大国・中国は“アメリカ”が育てた…！「機密解除文書」が暴く、レーガン政権の対中武器輸出と「日本封じ込め」の真相』で見て来たように、12月上旬、中国海軍の空母「遼寧」のＪ１５戦闘機が自衛隊機にレーダーを２回にわたり照射した行為は、中国の軍事的脅威が「現在進行形の