【前編記事『「沈黙の臓器」肝臓・膵臓・胆道を見てもらうならココ！最新の医療でケアを尽くす「最高の病院とクリニック」』より続く】肝臓よりも治療が格段に難しい胆道と膵臓肝臓と比べても、胆道と膵臓の治療はひときわ難しいとされる。とりわけ手術となると、周囲に細かな血管が走っているため難易度が跳ね上がり、術後の合併症リスクも高い。それゆえ日本胆道学会と日本膵臓学会が認定している指導医はほぼ全員、設備が充実し