給水塔に記されたパラマウントのロゴ（手前）とハリウッドサイン＝18日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは22日、同業の米ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）に対する買収提案を巡り、米IT大手オラクル創業者のラリー・エリソン会長が約404億ドル（約6兆3千億円）を個人保証すると発表した。WBDが資金調達の確実性に懸念を示したことに対応した。ラリー氏は