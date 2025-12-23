西部謙司が考察サッカースターのセオリー第80回アゼディン・ウナヒ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。前回Ｗ杯ベスト４のモロッコは来年の北中米Ｗ杯でも注目のチーム。サッカー日本代表も決勝トーナメントに進出すれば対戦の可能性がありますが、その際、警戒すべきは中盤の「