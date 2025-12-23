皇后雅子さまが12月9日、宮内庁を通じて発表された62歳の誕生日に際しての長文の感想文を見た宮内庁関係者は、「充実して日々を過ごされていることのあかし」と評した。来年は両陛下が米国を公式訪問し、これに合わせて両陛下そろっての訪問前の記者会見を期待する声もある。だが、国際親善を目的とした両陛下の外国訪問と、皇室と国民をつなぐ記者会見の在り方は本来、別次元の問題のはずだ。それをセットで論じることには「危う