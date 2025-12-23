ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第23回福島蓮（日本ハム）冬ともなれば、粉雪とともに冷たい強風が吹き荒れる青森県八戸市は、いにしえの頃から「氷都」と呼ばれる。「寒いのが苦手で、温かいところが好きです」県立校である八戸西高でプレーしていた福島蓮（日本ハム）は、悪戯っぽい笑顔でそう語ったことがある。それでも、地元が好き。彼の言葉の端々からは、その思いがよく伝わってきたものだ。八戸西