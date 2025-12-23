「ばけばけ」（NHK）ではラフカディオ・ハーンをモデルとするヘブン（トミー・バストウ）がイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）と再会。作家の工藤美代子さんは「ハーンはアメリカ人女性を痛烈に批判したが、心を許した相手がいた」という――。※本稿は、工藤美代子『小泉八雲漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』（毎日文庫）の一部を再編集したものです。写真提供＝小泉家小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻