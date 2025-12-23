錦織圭という奇跡【第７回】細木秀樹の視点（２）◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞◆細木秀樹の視点（１）＞＞「うそでしょ!?とんでもない子が来た！」「僕ね、圭の本当にすごいところは、相当に恵まれた運とタイミングの持ち主だ、ということなんです」錦織圭の思い出がそこかしこに染み込むクラブハウスの一室で、細木秀樹（ほそぎ・ひでき）コーチがしみじみと言った。錦織が5歳から13歳まで通った、地