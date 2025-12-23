日本の病院経営が厳しい状況にある。何が起きているのか。京浜病院院長の熊谷〓佳さんは「事業継続が困難となる医療機関は今後増えるだろう。医師不足、看護師不足も加速すると考えられる。東京23区内でさえ、すでに医師が集まらずに特定の診療科が診療不能に陥る事態が起きている」という――。※本稿は、熊谷〓佳『2030-2040年医療の真実 下町病院長だから見える医療の末路』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真