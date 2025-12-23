選挙とカネを仕切って立憲民主党の衆議院議員、大串博志でございます。「大串って誰？」という方も多々、いらっしゃることと思います。佐賀2区が地元で当選7回、立憲民主党では2025年9月まで3年間、選挙対策委員長、いわゆる選対のトップを3年間、やらせていただきました。また、昨年9月からは党代表代行（党務総括）という野田佳彦代表に次ぐ、ナンバー2という立場でもありました。選対委員長は、候補者擁立から結果まで選挙のす