TSMCの熊本第二工場建設が突然ストップした。すでに稼働している第一工場の採算も、需要の減少によって、当初計画を下回っていると言われる。第二工場の建設停止は、より高度な製品生産へ転換のためだという見方もある。しかし、TSMCや日本政府からの公式発表はないため、何が起きているのか皆目わからない。半導体事業のリスクがいかに大きいかが、改めて浮彫りにされた。ラピダスへの支援もそうだが、このように不確実性が大きい