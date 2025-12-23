80代といえば、気力体力が衰え、住み慣れた家に少しでも長くいたいと思えども、あるいは施設か病院か……といった人が多いことだろう。そんな中、88歳で初対面の女性と恋愛して89歳で入籍、住み慣れた我が家を離れて新居で新婚生活を送る男性がいる。現在（2025年12月）、御年92歳。大阪大学名誉教授で日本思想史家の子安宣邦さんである。お相手は映画監督・作家の松井久子さん、現在79歳。子安さんは著書『生き直し』のなかで、久