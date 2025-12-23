大手製パンメーカーの敷島製パンの冷凍事業は、全国各地のベーカリーや外食産業などへ広く冷凍パン生地や焼成後冷凍パンを供給している。また気軽に購入してもらえるよう、家庭用では、焼成後冷凍パンブランド「L’Oven(ル･オーブン)」の通販サイトを通じた販売を進めているほか、業務用では、インストアベーカリーやホテル、外食を中心に焼成後冷凍パンや冷凍パン生地を販売している。焼成後冷凍パンの市場動向について、以前はス